Об этом сообщает МИД РФ.

Как отмечают в российском министерстве, это был зеркальный ответ на то, что Франция выслала 41-го российского дипломата. 18 мая в МИД России вызвали Посла Французской Республики П. Леви, которому заявили протест по поводу действий Франции.

Французские дипломаты должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.

17 мая Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных из Азовстали.

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