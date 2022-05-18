Россия высылает 34 дипломатов Франции
В России объявили персонами нон грата 34 дипломатов Франции
Об этом сообщает МИД РФ.
Как отмечают в российском министерстве, это был зеркальный ответ на то, что Франция выслала 41-го российского дипломата. 18 мая в МИД России вызвали Посла Французской Республики П. Леви, которому заявили протест по поводу действий Франции.
Французские дипломаты должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.
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17 мая Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных из Азовстали.
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