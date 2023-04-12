Россия выстраивает линию обороны в Запорожье, опасаясь наступления ВСУ на Мелитополь, - британская разведка
Аналитики британской разведки отметили, что РФ в дальнейшем строит три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь
Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере.
Отмечается, что в последние недели Россия в дальнейшем перестраивала разветвленную линейную оборону в Запорожской области. По данным специалистов, РФ завершила строительство трех уровней оборонных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе.
Эксперты утвердили, что уровни состоят из передней линии боевых позиций, а затем двух зон более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей.
Россия, вероятно, приложила значительные усилия к этим оборонным работам, поскольку она убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на город Мелитополь.
Оборонные сооружения могут стать серьезным препятствием, но их полезность почти полностью зависит от того, будут ли они поддерживаться достаточным количеством артиллерии и личного состава. Пока остается непонятным, способна ли Россия собрать эти ресурсы", - резюмировали в ведомстве.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал , что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил , что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минуют посадки и села вокруг города.
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