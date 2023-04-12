Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере.

Отмечается, что в последние недели Россия в дальнейшем перестраивала разветвленную линейную оборону в Запорожской области. По данным специалистов, РФ завершила строительство трех уровней оборонных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе.



Эксперты утвердили, что уровни состоят из передней линии боевых позиций, а затем двух зон более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей.



Россия, вероятно, приложила значительные усилия к этим оборонным работам, поскольку она убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на город Мелитополь.



Оборонные сооружения могут стать серьезным препятствием, но их полезность почти полностью зависит от того, будут ли они поддерживаться достаточным количеством артиллерии и личного состава. Пока остается непонятным, способна ли Россия собрать эти ресурсы", - резюмировали в ведомстве.