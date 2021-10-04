Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"4 октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства в Москве", - говорится в сообщении.

Ведомство объяснило, что это ответ на действия Скопье в августе.

Напомним, Македония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией, после того как страна обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего в 2014 году на складах вооружения и приведшего к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей, и выслала представителей дипмиссии Кремля.

10 июня в МИДе РФ заявили о высылке северо-македонского дипломата в ответ на такие же действия балканской страны