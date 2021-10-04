Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии
В Министерстве иностранных дел России вручили временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
"4 октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства в Москве", - говорится в сообщении.
Ведомство объяснило, что это ответ на действия Скопье в августе.
- Напомним, Македония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией, после того как страна обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего в 2014 году на складах вооружения и приведшего к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей, и выслала представителей дипмиссии Кремля.
- 10 июня в МИДе РФ заявили о высылке северо-македонского дипломата в ответ на такие же действия балканской страны
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.67
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное