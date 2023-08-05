Еще одна волна могла быть со стороны Белоруссии. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ через свой официальный ТГ-канал.

Как уже отмечалось, двигались эти воздушные цели в сторону города Староконстантинова Хмельницкой области. Тревога там продолжалась с 18:26 до 19:37.

В 19:11 и 19:27 военная администрация Хмельнитчины извещала о звуках взрывов.

"Верим в ПВО!", – отмечали в ОВА.

Также есть заявление Запорожской областной военной администрации об ударе по окраине Запорожья .

"Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются", - говорится в сообщении.

Староконстантинов не дает покоя россиянам

С самого начала полномасштабного российского вторжения авиабаза в Староконстантинове является одной из приоритетных целей ударов страны-агрессора.

"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны ", – отмечал по этому поводу городской голова Николай Мельничук.

29 марта 2022 года россияне ударом с воздуха полностью уничтожили все имеющиеся на военном аэродроме Староконстантинова запасы горюче-смазочных материалов .

Попадания также были 29 мая 2023 года. Подробности командованием не разглашались.

Кроме ракет, в попытках поразить аэродром россиянами также используются "шахеды" .