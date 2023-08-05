Россия выпустила в направлении Староконстантинова несколько серий ракет, сработала ПВО. Есть прилет на окраине Запорожья
После 18:00 субботы, 5 августа 2023 года, армией РФ было выпущено по территории Украины по меньшей мере три волны крылатых ракет. В первом случае это были "калибры", во втором и третьем речь шла о "кинжалах"
Еще одна волна могла быть со стороны Белоруссии. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ через свой официальный ТГ-канал.
Как уже отмечалось, двигались эти воздушные цели в сторону города Староконстантинова Хмельницкой области. Тревога там продолжалась с 18:26 до 19:37.
В 19:11 и 19:27 военная администрация Хмельнитчины извещала о звуках взрывов.
"Верим в ПВО!", – отмечали в ОВА.
Также есть заявление Запорожской областной военной администрации об ударе по окраине Запорожья .
"Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются", - говорится в сообщении.
Староконстантинов не дает покоя россиянам
С самого начала полномасштабного российского вторжения авиабаза в Староконстантинове является одной из приоритетных целей ударов страны-агрессора.
"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны ", – отмечал по этому поводу городской голова Николай Мельничук.
29 марта 2022 года россияне ударом с воздуха полностью уничтожили все имеющиеся на военном аэродроме Староконстантинова запасы горюче-смазочных материалов .
Попадания также были 29 мая 2023 года. Подробности командованием не разглашались.
Кроме ракет, в попытках поразить аэродром россиянами также используются "шахеды" .
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