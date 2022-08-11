Россия выпустила в день около 200 мин и снарядов по Сумщине
За день, 10 августа, россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов пострадали Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Сумская и Хотинская громады. Россияне использовали минометное и стрелковое оружие.
"В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. В настоящее время большинство проблем устранено. В селе Радьковка, Сумской громадах, повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде, что на Краснопольщине, тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация о ущерба фермерских хозяйств. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Живицкий.
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