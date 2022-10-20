Россия выпустила ракету возле британского самолета, патрулированного над Черным морем
Российский самолет выпустил ракету вблизи британского самолета, патрулированного в международном воздушном пространстве над Черным морем 29 сентября
Об этом 20 октября заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте в четверг, цитирует The Guardian .
"Боружейный самолет ВВС Британии RC-135 Rivet Joint "взаимодействовал" с двумя российскими СУ-27, один из которых "выпустил ракету в районе самолета ВВС Британии Rivet Joint вне видимости", - отметил Уоллес.
После этого инцидента Великобритания приостановила патрулирование над Черным морем и выразила обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. Россия в ответ заявила, что ситуация была спровоцирована "технической неисправностью".
По словам Уоллеса, после этого Великобритания возобновила патрулирование. Однако теперь все патрули будут сопровождать истребители.
- 19 октября Великобритания предупредила президента РФ Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное