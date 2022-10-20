Об этом 20 октября заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте в четверг, цитирует The Guardian .

"Боружейный самолет ВВС Британии RC-135 Rivet Joint "взаимодействовал" с двумя российскими СУ-27, один из которых "выпустил ракету в районе самолета ВВС Британии Rivet Joint вне видимости", - отметил Уоллес.

После этого инцидента Великобритания приостановила патрулирование над Черным морем и выразила обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. Россия в ответ заявила, что ситуация была спровоцирована "технической неисправностью".

По словам Уоллеса, после этого Великобритания возобновила патрулирование. Однако теперь все патрули будут сопровождать истребители.

19 октября Великобритания предупредила президента РФ Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.