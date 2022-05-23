Россия выпустила по Украине около 2,3 тыс. ракет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла по Украине 1 474 ракетных удара с начала полномасштабного вторжения
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.
"Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 474 ракетных удара, применив 2 275 различных ракет. Абсолютное большинство - по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже три тысячи авиаударов российских самолетов и вертолётов. Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов?" , – сказал президент.
Зеленский добавил, что просьба к партнерамв о современном противоракетном оружии и боевой авиации - не просто формальные запросы.
"Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые бы не погибли, если бы мы получили все то оружие, за которым обращаемся", - подытожил он.
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