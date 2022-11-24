Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 24 ноября.

За минувшие сутки, 23 ноября, противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

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