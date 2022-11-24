Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников во время массированной атаки 23 ноября, - уточнение Генштаба
В Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, сколько ракет выпустила Россия по украинской территории во время массированной атаки 23 ноября. 51 ракету и 5 беспилотников Силам обороны удалось сбить
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 24 ноября.
За минувшие сутки, 23 ноября, противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды и электроэнергии приостановили в Киеве.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- Вечером Воздушные силы сообщали, что в общей сложности противовоздушная оборона сбила 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, которые атаковали.
- Позже в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
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