Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны их запасы снизились вдвое

Об Анне Маляре сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".



По словам Маляр, количество российских ракет снизилось вдвое от того количества, которое было в начале войны.



"По нашим данным у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Точнее, более 1300 ракет. Если считать , что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается", - сказала Маляр.



В Минобороны подчеркнули, что в России есть производство ракет, но оно затруднено, поскольку комплектующие к ним импортировались.



"В результате санкций, которые сейчас применяются, они не смогут получить те комплектующие, поэтому они какое-то время смогут пользоваться тем, что раньше закупали. Этого хватит на несколько месяцев. Но надо понимать, что тот запас ракет, который они уже использовали для поражения. Нельзя пополнить так быстро. Для пополнения нужно несколько лет", - сказала Анна Маляр.

22 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что завершение войны станет ближе, если партнеры предоставят Украине системы ПВО , ПРО, ракеты и противотанковые средства.

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