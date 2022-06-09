Россия выпустила по территории Украины более 2,6 тыс. разных ракет с начала полномасштабного вторжения

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"За 105 дней полномасштабной войны Россия использовала против украинских войск уже более 2600 различных ракет. Большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, университетов, мостов, железной дороги, даже против обычных жилых домов", – сказал он.

Он напомнил, что именно российская ракета убила в Одессе в одной семье сразу три представительницы разных поколений: трехмесячную девочку Киру, ее маму и бабушку.

Напомним, обстрел Одессы 23 апреля унес жизни бабушки, дочери и трехмесячной внучки Киры.

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