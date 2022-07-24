English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов

Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов

24 июля, 2022 воскресенье
00:02
война с Россией

За день, 23 июля, российский агрессор выпустил по Сумской области более 170 разных боеприпасов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За день россияне 12 раз обстреляли территории Сумской области, а под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская и Краснопольская громады.

"По Николаевской громаде в полдень два военных самолета, с территории врага, выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в отчете.

Почти в 15:00 российский агрессор обстрелял из минометов село Белопольской громады. Смертельное ранение получил 69-летний фермер.

Также уничтожены 2 фермерских трактора, сельскохозяйственное общество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Сумщина
Читайте также:
Батьківщина-Мати
22 июля, 2022 пятница
Если нет политической воли снести монумент "Родина-мать", то не нужно наносить туда герб Украины, - Вятрович
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
система оповіщення сирена
23 июля, 2022 суббота
Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве и Кропивницком
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
00:26
После мощного ливня улицами Сочи плывут машины
00:13
Ахмед Закаев
"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев
2022, суббота
23 июля
23:27
На фото Владимир Зеленский
Если в мире раньше еще могли говорить о диалоге с РФ, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили возможность для таких заявлений, - Зеленский
23:18
Российский клуб собирается получить 250 тыс. евро за трансфер Зинченко в "Арсенал"
22:45
Обновлено
Россия обстреляла жилые кварталы Николаева. Число раненых и масштабы разрушений возросли
22:36
ВСУ уничтожили 3 базы России в Херсонской области и Донбассе
22:21
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
22:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 июля
21:55
За Украину погибли двое граждан США, - CNN
21:45
Эксклюзив
Путин
Судьба России будет не в руках Путина и его окружения, – генерал Мусаев
21:38
Из Белгорода в Харьков ракета летит 30 секунд, а чтобы школьникам и студентам спуститься в укрытие, нужно 5 минут, - глава ОВА Синегубов
21:34
Эксклюзив
Курс гривни к осени стабилизируется, – экономист Найман
21:26
Эксклюзив
Запад через определенные послабления может прийти к диалогу с Россией, - Климкин
21:13
Херсонские художники создают проект о жизни в оккупации
21:12
Эксклюзив
Юрий Луценко
Вступление в НАТО – единственное, что может гарантировать недопущение повторного российского вторжения, - Луценко
20:31
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ отразили штурм в Донецкой области и в очередной раз не позволили захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб
20:27
Эксклюзив
Путин
Российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем, – генерал Мусаев
20:06
Шольц блокирует продажу Украине 11 комплексов ЗРК Iris-T SLM, - Welt
20:00
Петр Порошенко
Порошенко об ударе по Одесскому порту: "Во главе России – существа, недостойные никакого доверия"
19:45
Эксклюзив
Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный
19:37
"От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией". Мэр Мелитополя напомнил, что будет за содействие "референдуму"
19:33
"Они таки добрались до них". В сети показали уничтожение склада оккупантов в Горловке
19:25
Обновлено
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор": в результате обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
19:24
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Призрак Феникса" в состоянии уничтожать врага на самых скрытых участках, - Згурец
19:12
Талибан перебрасывает этнических таджиков на границу с Таджикистаном. Готовится нападение, - Anadolu
18:53
В каждом регионе РФ создают по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус из 15 тыс. бойцов, – ГУР
18:49
Электронная подпись в Дии отвечает европейским стандартам, - Федоров
18:43
Эксклюзив
Российские генералы всегда являются приоритетом для снайперов и артиллерии, - военный эксперт Селезнев
18:16
Резников предложил провести трибунал над военными преступниками РФ в Харькове
18:12
На фото последствия обстрела в музее
"Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО": в результате удара по Одессе поврежден художественный музей
17:57
Эксклюзив
Оккупанты продолжают хаотично забрасывать снарядами и ракетами города Донетчины, - спикер ОВА Игнатченко
17:43
В МИДе отреагировали на заявление Орбана о том, что Запад должен прекратить вооружать Украину
17:37
Эксклюзив
Когда ВСУ разрушат Антоновский мост – враг попадет в капкан, – полковник Костенко
17:30
Зеленский об ударе по Одесскому порту: "Что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять"
17:27
Эксклюзив
Россия боится потерять Херсон и через зерновое соглашение хотела подвести Украину к перемирию, но фокус не удался, - генерал Мусаев
17:10
В Москве скончался 46-летний директор КБ, которое создает российские ракетные комплексы, - СМИ
17:07
"Россия всегда лжет": старший советник конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты
17:05
Эксклюзив
Эрдоган
После обстрела Одессы Турция должна обеспечить экспорт зерна из Украины через конвой военными судами, - дипломат Чалый
16:59
Около 10 тысяч украинских военных пройдут тренинг в Британии, - Генштаб
16:30
Эксклюзив
У Путина есть власть, чтобы объявить какую-то победу и покинуть Украину, - экс-посол США в Украине Гербст
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV