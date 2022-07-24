Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За день россияне 12 раз обстреляли территории Сумской области, а под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская и Краснопольская громады.



"По Николаевской громаде в полдень два военных самолета, с территории врага, выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в отчете.

Почти в 15:00 российский агрессор обстрелял из минометов село Белопольской громады. Смертельное ранение получил 69-летний фермер.

Также уничтожены 2 фермерских трактора, сельскохозяйственное общество.

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