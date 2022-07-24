Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов
За день, 23 июля, российский агрессор выпустил по Сумской области более 170 разных боеприпасов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
За день россияне 12 раз обстреляли территории Сумской области, а под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская и Краснопольская громады.
"По Николаевской громаде в полдень два военных самолета, с территории врага, выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в отчете.
Почти в 15:00 российский агрессор обстрелял из минометов село Белопольской громады. Смертельное ранение получил 69-летний фермер.
Также уничтожены 2 фермерских трактора, сельскохозяйственное общество.
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