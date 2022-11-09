Россия выпустила по приграничью Сумщины 190 снарядов и мин за день

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали Зноб-Новгородская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Миропольская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

В 11:30 по окрестностям одного из сел Зноб-Новгородской громады российские военные стреляли из минометов. Прогремело 8 взрывов. Обошлось без последствий.

В Хотинской громаде под обстрелами находились два приграничных села. Около 12 часов российский враг вел огонь из САУ (6 прилетов). Почти одновременно выпустил по другой деревне 42 снаряда. Чудом никто не пострадал.

Краснопольская громада: в 13:30 враг сбросил взрывчатку с беспилотника. Также в настоящее время зафиксировано 58 прилетов. Еще одну взрывчатку типа ВОГ россияне сбросили с беспилотника на соседнюю пограничную деревню. Без разрушений.

"Эсманская громада: около 14:00 армейцы РФ обстреляли одновременно два села. По одному выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовали при этом зажигательные боеприпасы. В результате чего загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 прилетов". – пишет Живицкий.

По Миропольской громаде российский агрессор стрелял из минометов. Раздалось 15 взрывов. Известно о трех прилетах из САУ. Без разрушений.

Шалыгинскую громаду россияне тоже обстреляли из минометов. Зафиксировано 10 прилетов. К счастью, без разрушений.

В Середино-Будской громаде было 8 взрывов из-за минометных обстрелов. Без жертв и последствий.

В Сумской области был восстановлен один из крупнейших мостов, который был разрушен, чтобы остановить наступление России в начале полномасштабной войны.

9 ноября захватчики 20 раз ударили по селу Сумской области из реактивной системы залпового огня.

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