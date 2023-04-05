Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 50 обстрелов, выпустив 299 снарядов.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - отметили в администрации.

Оккупанты попали в жилые кварталы, школу и частное предприятие. В результате российских атак 4 апреля три человека получили ранения.