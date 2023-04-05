Россия выпустила по Херсонщине 299 снарядов: повреждены школа, предприятие и дома, есть ранены
В течение 4 апреля РФ обстреливала Херсонскую область: совершено 50 обстрелов, поражены школа, предприятие и дома. Три человека получили ранения в результате атак
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил 50 обстрелов, выпустив 299 снарядов.
Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - отметили в администрации.
Оккупанты попали в жилые кварталы, школу и частное предприятие. В результате российских атак 4 апреля три человека получили ранения.
- Напомним, в Херсонской области запретили посещение кладбищ и мест захоронений, а также проведение богослужений в храмах в период комендантского часа во время Пасхальных праздников.
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