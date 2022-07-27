Россия выпустила методичку для пророссийских предателей и коллаборантов, - разведка
РФ выпустила специальный справочник для поклонников "русского мира" в Украине
Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
В Москве в Центре пропаганды вышло в свет 14-страничное издание для пророссийских предателей и коллаборантов "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству". Речь о том, как можно саботировать работу практически во всех социально значимых сферах: на государственной службе, в органах власти, офисной работе, медицине, образовании, правоохранительной деятельности, религиозной сфере и т.д.
"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: "прорвавшиеся в Киев деревенщики формируют новую реальность"), - отмечают в разведке, - с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное. Что касается "практических советов", то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии".
В перечне действий, которые коллаборантам и предателям предлагают как пути саботажа, в частности:
- давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;
- даже если владеете украинским, ведите разговор медленно, заставляя собеседника предложить перейти на русский;
- при обсуждении любых решений проводите аналогии с собственным опытом, вставляйте анекдоты;
- организуйте совещания. По возможности предлагайте их повторить;
- при выявлении признаков коррупции не сообщайте руководству и правоохранительным органам;
- не заказывайте расходные материалы для их полного использования;
- самым качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;
- увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;
- пишите как можно больше запросов в разные инстанции;
- если идете в туалет, проводите там больше времени;
- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо…
"Российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи", - заключают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины
- В Украине заработает новый быстрый механизм конфискации имущества политиков, чиновников, богатых людей, которые стали коллаборантами или работали напрямую на Россию
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