Россия выпустила методичку для пророссийских предателей и коллаборантов, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

В Москве в Центре пропаганды вышло в свет 14-страничное издание для пророссийских предателей и коллаборантов "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству". Речь о том, как можно саботировать работу практически во всех социально значимых сферах: на государственной службе, в органах власти, офисной работе, медицине, образовании, правоохранительной деятельности, религиозной сфере и т.д.

"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: "прорвавшиеся в Киев деревенщики формируют новую реальность"), - отмечают в разведке, - с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное. Что касается "практических советов", то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии".

В перечне действий, которые коллаборантам и предателям предлагают как пути саботажа, в частности:

- давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;

- даже если владеете украинским, ведите разговор медленно, заставляя собеседника предложить перейти на русский;

- при обсуждении любых решений проводите аналогии с собственным опытом, вставляйте анекдоты;

- организуйте совещания. По возможности предлагайте их повторить;

- при выявлении признаков коррупции не сообщайте руководству и правоохранительным органам;

- не заказывайте расходные материалы для их полного использования;

- самым качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;

- увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

- пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

- если идете в туалет, проводите там больше времени;

- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо…

"Российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи", - заключают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины

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