Россия выпустила две ракеты Х-22 по Покровской громаде Днепропетровщины
Днем 26 августа в Днепропетровской области российский агрессор выпустил две ракеты Х-22 по Покровской громаде
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Оккупанты сегодня обстреливали Днепропетровщину в течение всего дня. Трижды ударили по Никопольскому району. Две ракеты выпустили по Покровской громаде. По предварительной информации, это были ракеты Х-22. Пострадавших нет, сейчас последствия обстрела выясняются", -
Из ствольной артиллерии россияне ударили по Красногригоревской и Марганецкой громадам Днепропетровской области. Повреждено административное здание одного из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших.
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