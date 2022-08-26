Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупанты сегодня обстреливали Днепропетровщину в течение всего дня. Трижды ударили по Никопольскому району. Две ракеты выпустили по Покровской громаде. По предварительной информации, это были ракеты Х-22. Пострадавших нет, сейчас последствия обстрела выясняются", -

Из ствольной артиллерии россияне ударили по Красногригоревской и Марганецкой громадам Днепропетровской области. Повреждено административное здание одного из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших.

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