Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

"Россия с первого раза не смогла погрузить Украину в блекаут, хотя они рассчитывали на то, что первый ракетный удар погрузит нас в темноту, в холод и страх. Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное – не смогли разрушить устойчивость украинцев", - подчеркнул он.

Сейчас с поддержкой международных партнеров, "с массой направляемых запчастей", будет продолжаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры, говорит премьер. Шмигаль также отметил, что украинцы создали параллельную независимую инфраструктуру производства электроэнергии через генераторы, научились жить в условиях без света.

"Украинцы чрезвычайно быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам, - ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму. В сложных условиях, но главное, что у нас есть поддержка партнеров и есть дух, устойчивость, выносливость и желание победить в этой войне, невзирая на весь террор энергетический, военный, которые осуществляет Россия на нашей территории и с нашим государством", - добавил он.

Ранее Шмигаль заявил, что ВВП Украины может упасть до 50% в случае продолжения РФ обстрелов инфраструктуры.

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