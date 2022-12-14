Россия выпустила более тысячи ракет и дронов, но не разрушила украинскую энергосистему, - Шмигаль
Россияне за полтора месяца нанесли восемь ударов по украинской энергетической системе, выпустив более тысячи ракет и дронов, чтобы погрузить Украину в блекаут, но разрушить ее не удалось
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.
"Россия с первого раза не смогла погрузить Украину в блекаут, хотя они рассчитывали на то, что первый ракетный удар погрузит нас в темноту, в холод и страх. Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное – не смогли разрушить устойчивость украинцев", - подчеркнул он.
Сейчас с поддержкой международных партнеров, "с массой направляемых запчастей", будет продолжаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры, говорит премьер. Шмигаль также отметил, что украинцы создали параллельную независимую инфраструктуру производства электроэнергии через генераторы, научились жить в условиях без света.
"Украинцы чрезвычайно быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам, - ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму. В сложных условиях, но главное, что у нас есть поддержка партнеров и есть дух, устойчивость, выносливость и желание победить в этой войне, невзирая на весь террор энергетический, военный, которые осуществляет Россия на нашей территории и с нашим государством", - добавил он.
- Ранее Шмигаль заявил, что ВВП Украины может упасть до 50% в случае продолжения РФ обстрелов инфраструктуры.
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