Россия выпустила более 1000 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября, - Укрэнерго
По состоянию на 9 декабря зафиксировано более тысячи ракет и дронов, выпущенных по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября
Об этом в Медиацентре информирует глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .
"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Мы пережили 8 больших волн и более 10 меньших ударов, прежде всего благодаря нашим героическим Вооруженным Силам", - сказал Кудрицкий.
Глава правления Укрэнерго подчеркнул, что в некоторых регионах Украины, где инфраструктура получила наибольшие повреждения в результате обстрелов рашистов, без перерыва продолжается восстановление.
"В основном, это магистральные подстанции и электростанции, которыми оперируют как частные, так и государственные коммунальные предприятия. Везде, где это возможно, идет восстановление как способности генерации производить электроэнергию, так и способности сети надежно передавать ее на большое расстояние", - добавил Кудрицкий.
Кроме того, сегодня на брифинге глава правления НЭК "Укрэнерго" сказал, что сейчас одна из самых острых ситуаций по свету в Одесской, Херсонской и Харьковской области. А вернуться к плановым отключениям возможно будет через несколько дней.
- Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
- В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал , что если в городе полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры.
- 9 декабря на территории столицы, а также Киевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.
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