Об этом в Медиацентре информирует глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .

"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Мы пережили 8 больших волн и более 10 меньших ударов, прежде всего благодаря нашим героическим Вооруженным Силам", - сказал Кудрицкий.

Глава правления Укрэнерго подчеркнул, что в некоторых регионах Украины, где инфраструктура получила наибольшие повреждения в результате обстрелов рашистов, без перерыва продолжается восстановление.

"В основном, это магистральные подстанции и электростанции, которыми оперируют как частные, так и государственные коммунальные предприятия. Везде, где это возможно, идет восстановление как способности генерации производить электроэнергию, так и способности сети надежно передавать ее на большое расстояние", - добавил Кудрицкий.

Кроме того, сегодня на брифинге глава правления НЭК "Укрэнерго" сказал, что сейчас одна из самых острых ситуаций по свету в Одесской, Херсонской и Харьковской области. А вернуться к плановым отключениям возможно будет через несколько дней.