Россия выпустила 8 ракет по Виннице, разрушен аэропорт, - Зеленский

Об этом он сообщил в Facebook.



"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице, 8 ракет. Против нашего города, нашей мирной, доброй Винницы, которая никогда не угрожала России", - сказал президент.



Он добавил, что в результате удара в городе полностью разрушен аэропорт.



"Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, строили наши родители, наши дедушки и бабушки, поколение украинцев", - подчеркнул Зеленский.



Президент еще раз повторил просьбу закрыть небо над Украиной для всех российских ракет, боевой авиации.



"Сделайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет, без авиабомб. Мы – люди, и это ваша гуманитарная обязанность – защищать нас, защищать людей. И вы это можете. Если вы это не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали", - резюмировал он и добавил, что ответственность за безопасность в Украине касается и мировых политиков, и западных лидеров.



Винницкий мэр Сергей Моргунов опубликовал фото и видео последствий обстрела.





Напомним, 1 марта президент США Джо Байден не поддержал запрос Владимира Зеленского на провозглашение над Украиной беспилотной зоны.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.

5 марта Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной.

6 марта Зеленский призвал мир закрыть небо над Украиной.

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские захватчики нанесли удар по аэропорту в Виннице.



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