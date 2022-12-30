Россия выпустила 70 ракет по Украине во время массированной атаки за прошедшие сутки, 58 из них - уничтожены, - Игнат

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть уточненная информация по вчерашнему массированному удару по Украине - враг выпустил 70 ракет, из них уничтожено 58. Не только Воздушные силы уничтожают воздушные цели. ПВО сухопутных войск, десантно-штурмовые войска, терроборона уничтожают воздушные цели", - пояснил Игнат.

По его словам, каждый российский бомбардировщик может нести восемь ракет.

"Вчера летело в Украину 13 самолетов, каждый самолет может нести максимально восемь ракет - это 104 ракеты плюс 20 "калибров" на трех носителях в Черном море. Максимально могло быть выпущено по Украине 120 ракет с потенциальными носителями. Обычно враг выпускает меньше ракет из стратегических бомбардировщиков", - добавил Игнат.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.

Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.

В ночь на 30 декабря украинские воины сбили 16 ударных дронов РФ на территории Украины.

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