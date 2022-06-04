Россия выпустила 2,5 тыс. ракет по Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные с 24 февраля выпустили по территории Украины уже более 2500 ракет
Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram .
"Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаева, города и общины Запорожской области, Харьковщину", - рассказал Зеленский.
Президент сообщил о ситуации на Донбассе.
"Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также тяжело в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы. На утро сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет , – уже 2 тысячи 503", - отметил он.
Зеленский поблагодарил каждого защитника Украины
"Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", - подытожил президент.
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