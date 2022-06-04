Россия выпустила 2,5 тыс. ракет по Украине, - Зеленский

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram .

"Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаева, города и общины Запорожской области, Харьковщину", - рассказал Зеленский.

Президент сообщил о ситуации на Донбассе.

"Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также тяжело в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы. На утро сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет , – уже 2 тысячи 503", - отметил он.

Зеленский поблагодарил каждого защитника Украины

"Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", - подытожил президент.