Россия выполнила более 1900 ракетных пусков по территории Украины за время войны, - Пентагон

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны США.



В Пентагоне озвучили новые данные о полномасштабной войне России против Украины, которая началась 24 февраля. По подсчетам американцев, РФ уже совершила более 1900 пусков ракет по Украине.



По информации Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 вражеских батальонных тактических групп и 20 БТГ. Американцы также отметили, что у россиян есть серьезные проблемы с боевым духом и сотрудничеством.

28 апреля в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что при обстреле Киева - Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение международным правом.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают главные цели и последствия ракетного удара по Киеву.

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