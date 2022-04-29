Россия выполнила более 1900 ракетных пусков по территории Украины за время войны, - Пентагон
С 24 февраля Россия выполнила более 1900 ракетных пусков по территории Украины
Об этом сообщает официальный сайт Минобороны США.
В Пентагоне озвучили новые данные о полномасштабной войне России против Украины, которая началась 24 февраля. По подсчетам американцев, РФ уже совершила более 1900 пусков ракет по Украине.
По информации Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 вражеских батальонных тактических групп и 20 БТГ. Американцы также отметили, что у россиян есть серьезные проблемы с боевым духом и сотрудничеством.
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