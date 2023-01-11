Россия вынуждена свозить на оккупированные территории врачей. Все из-за сопротивления местных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Военно-политические руководители россиян на временно оккупированных территориях не доверяют оставшимся украинским медикам и лечат местных жителей. Следовательно, для того, чтобы лечить раненых военных, россияне свозят врачей из разных регионов РФ", - пишут в ЦНС.

Очередная ротация медиков прошла в Мариуполе.

Напомним, ранее ЦНС сообщал , что российские захватчики в Крыму готовятся к новой волне мобилизации: они приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся на временно захваченном полуострове.

Также Центр нацсопротивления информировал, что во временно оккупированной Горловке Донецкая область россияне планируют мобилизовать 2 тыс. человек.