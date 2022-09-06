Россия вынуждена экономить беспилотники из-за нехватки иностранных запчастей, - британская разведка
Россия сократила использование разведывательных беспилотников из-за нехватки иностранных запчастей в летательные апарты
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка напоминает, что в выходные шла наступательная операция Украины в Херсонской области. Эксперты обращают внимание, что немаловажную роль в войне России против Украины играют беспилотники.
В частности, 5 сентября сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов на западном берегу Днепра по сравнению с 50 вылетами в день в течение августа.
"В последние годы российская доктрина придает все более заметную роль БПЛА, в частности для выявления целей для ударов артиллерии. БПЛА могут быть уязвимы как к кинетическим эффектам, когда они непосредственно сбиты, так и к электронным препятствиям. Учитывая боевые потери, вероятно, что Россия пытается сохранить запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов из-за международных санкций. Ограниченная доступность разведывательных БПЛА ухудшает тактическую осведомленность командиров и все больше мешает российским операциям", - пришли к выводу в британской разведке.
- 27 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия использовала 55% крылатых ракет , имевших до войны с Украиной.
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