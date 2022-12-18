Расследование The NYT о войне РФ против Украины

Буквально вчера вышло очень интересное расследование издания Нью-Йорк Таймс о войне Путина в Украине "История катастрофы изнутри". Там описываются основные проблемы армии РФ в первые дни вторжения. Много интересных новых подробностей, поэтому стоит каждому прочесть публикацию. Там вспоминают, почему враг не смог захватить Киев за 18 часов, включительно с тем, как во главе колон противник отправлял ОМОН, что противоречит любой военной логике. О том, что танковым полкам ставили задачу пройти за 24 часа 400 км, что совершенно нереально. Написано даже о том, что США пытались помешать Украине убить начальника генштаба РФ Герасимова во время его визита в зону боевых действий. История такова, что американцы узнали, что Валерий Герасимов планирует поездку на передовую, но скрыли это от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и РФ, как пишет издание. Впрочем, украинская сторона узнала о поездке, и после внутренних дебатов Вашингтон попросил о чрезвычайном шаге - прекратить атаки на командные пункты противника. Однако украинцы сказали, что уже ведут атаку, десятки россиян погибли во время удара. Однако генерал Герасимов в число погибших не вошел, хотя после этого военачальники России сократили свои поездки на фронт. История об этом визите Герасимова интересна и тем, что он прибыл в Изюм в апреле руководить войсками РФ. Тогда только два издания первыми написали об этом: Defence Express и Еспресо.

Смена стратегий РФ на поле боя

На фоне новых подробностей о прошлых просчетах армии РФ достаточно показательно, как войско России вынуждено менять стратегию на поле боя. По-моему, российская армия за почти 10 месяцев продемонстрировала три способа ведения войны. Первый – блицкриг, который готовили на полностью ошибочной стратегии оценки ситуации в Украине, прежде всего, по масштабу сопротивления общества и качеству обороны ВСУ. Он полностью провалился. Потом Россия сделала ставку на другую боевую модель. Вспомним так называемую великую битву за Донбасс, как ее декларировала РФ, где Россия сделала ставку, прежде всего, на огневой вал, то есть преимущество артиллерии. Последствия мы видели в боевых действиях за Северодонецк и Лисичанск, где на 40 тыс. выстрелов врага мы могли отвечать только 4 тыс., потому что катастрофически не хватало артиллерии и боеприпасов. Но это преимущество врага было уменьшено, когда мы начали получать американские гаубицы, боеприпасы. и MLRS, полностью изменившие историю и динамику боевых действий, потому что Украина стала уничтожать все российские запасы и теперь противнику приходится таскать снаряды за 100 км, ведь ближе – крайне опасно. Это действительно остановило динамику и подходы огневого вала, которую РФ реализовала раньше. Сейчас мы видим третью адаптацию РФ в ведении боевых действий. Это увеличение количества личного состава, попытка восстановить потери, добиться стабилизации линии фронта, проводить наступательные действия за счет дополнительного количества живой силы, а именно – мобилизации. Итак, сейчас на поле боя определенное время будем сталкиваться с третьей парадигмой ведения войны со стороны РФ благодаря значительному количеству малообученного личного состава. Будет ли она эффективна? Думаю, только некоторое время, потому что системные проблемы армии РФ не исчезли и разъедают изнутри возможность России вести эффективные боевые действия. При всех системных недостатках враг все равно накапливает силы для наступательных действий в перспективе, что является поводом для особого внимания со стороны военного и политического руководства Украины и определения собственных планов в ответ на вражеские намерения.

Вероятность нового наступления России

Виктор Кевлюк, полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что когда одна из сторон развязала захватническую войну против Украины и должна достичь военно-политических целей, она этого не может сделать оборонными операциями, поэтому третья попытка Москвы должна быть решена проведением наступления. По каким направлениям, куда будут двигаться, сказать сложно. Единственное абсолютно понятное – без захвата Киева и установления марионеточного режима, который примет все нужные РФ решения, Кремль достичь этих целей не сможет. Выводы нашего военно-политического руководства о том, что так произойдет, основываются на том, что это говорит история. Последние 400 лет Московия потратила на уничтожение украинской государственности и самого воспоминания об Украине. Они ничего нового в этом смысле не делают. Сейчас провели частичную мобилизацию, которая реально продолжается и по сей день, соответственно, формируют региональные группировки в Беларуси. Проходят подготовку на полигонах РФ призваемые чмобики. Противник наращивает активность на Восточном направлении, пытаясь завладеть Бахмутом. На некоторых участках строят оборонительные рубежи, но наступать, опираясь на них, гораздо проще, чем на только что созданное оперативное построение, поэтому руководство Украины приходит к правильным выводам, ориентируя государство, что ближайшие 60 - 90 суток следует ожидать агрессивных наступательных действий РФ. Безусловно, главнокомандующий ВСУ знает больше, чем все экспертное сообщество, но о 200 тыс. мобилизованных в РФ - скорее фигура речи, чем реальность. Если суммировать возможности всей учебно-материальной базы РФ, она может переварить 120 – 130 тыс. человек. Не просто так появилась региональная группировка – это попытка привлечь и базу Беларуси, четыре их полигона, где готовят подразделения мотострелковой дивизии РФ. О 200 тыс. говорить можно, но 100 тыс. – вероятно, полевые лагеря, ППД, военные городки, вряд ли приспособлены к проживанию такого количества людей. Очень сомнительно, ведь им негде и не у кого учиться. Россияне имеют самое примитивное и дешевое снаряжение, заложенное во времена СССР с прицелом развернуть многомиллионную армию, которая должна была двигаться в направлении Ла-Манша. Пока что они двигаются в направлении Бахмута и не очень хорошо.

Возможности Запада обеспечить ВСУ оружием

Сложно говорить, что можем иметь и когда, ведь никаких сведений о переговорах с партнерами я не видел. Контактная группа в формате "Рамштайн" соответствующие пожелания получила, но после Венского соглашения и Парижского документа, ограничивающих вооруженные силы в Европе, все армии стали сокращаться, переформатироваться. Ставка была сделана на подразделения раннего реагирования, чтобы ликвидировать кризис на ранних этапах. Излишки вооружения выводили в запас, продавали. То, что сейчас в Европе, - необходимый минимум для безопасности этих государств, поэтому оперативного изъятия у своих вооруженных сил оружия для нас не произойдет. То, что хранится на базах, может быть переданоа при нескольких условиях. Во-первых, оружие нужно привести в надлежащее техническое состояние. Многое должно быть модернизировано. Третье условие – все страны-производители должны согласиться на передачу вооружения Украине. Швейцария не согласилась на передачу патронов Gepard, и у нас есть выбор: забрать остатки боеприпасов в Бундесвере или договориться с Бразилией тащить их сюда. Есть информация, что немецкая компания Right Metal купила у Швейцарии завод, чтобы обеспечить украинские Gepard боеприпасами. Существуют нестандартные решения, но все они – следствие очень сложных переговоров. Есть ли у нас столько переговорщиков, готово ли Международное военное сотрудничество все это обеспечить, Виктор Кевлюк не готов ответить, ведь о том, что критический импорт – огромная проблема, было известно еще на рубеже 2010 года. С тех пор радикальных улучшений не произошло. Это сложно, но рассчитывать на такое мы должны. То, что командующий держит в резерве, будет проводить наступление. Разбазарить резерв означает отказаться от возвращения части украинской территории, поэтому он соответственно и ведет себя.

К сожалению, мы не сможем сделать потери РФ ощутимыми для российского общества. Тоталитарное государство, которым является Россия, не чувствительно к потерям, боли. Один из красных вождей сказал: "Одна смерть – трагедия, миллионы – статистика". Они живут в этой парадигме. Сколько бы людей не погибло, они будут гордиться империей, будут иметь деревянную школу с уборной на улице и ежедневно запускать на полмиллиарда долларов ракет по Украине и гордиться, что шесть часов нет света, поэтому рассчитывать на это не стоит.

Благодаря усилиям Бена Уоллеса и проукраинского лобби в британском парламенте мы получили ракеты Brimstone и многое другое оружие, существенно нарастившее наши возможности дальнего огневого поражения. Перед началом активной фазы наступательных операций было бы правильно уменьшить способность РФ наносить дальние огневые удары. В РФ не так много бомбардировщиков дальней авиации, и они до последнего времени находились в зоне огневого поражения. Мы даже показали, как это делается на аэродромах "Дягилево" и "Энгельс-2", достав на 500 км и почти 700 км и нанеся противнику определенный ущерб. На втором месте – корабли Черноморского флота, применяющие крылатые ракеты морского базирования. Если мы найдем подход и противоядие к ним, тогда можно вернуться к наращиванию наших возможностей, увеличению ударных и маневренных возможностей для проведения наземных операций.

Значение руководителей РФ в публичном пространстве

После поражений под Изюмом Лиманом , разгрома на Слобожанщине, мы увидели в РФ информационный всплеск и давление со стороны Пригожина на военную элиту государства. Отстранен от руководства Центральным военным округом генерал-полковник Лапин, возглавлявший группировку на Слобожанщине. Российское общество вовлечено в военные потуги государства, через мобилизацию, "добровольческое" движение, финансовую поддержку. Возрастает влияние и авторитет парамилитарных формирований. Это свидетельствует о превалировании невоенной составляющей над военной. Это нужно срочно выровнять, поэтому мы увидели спектакль, что "в государстве все хорошо, не волнуйтесь, вот жив-здоровый главнокомандующий, вот министр, начгенштаб, у нас даже есть командный пункт руководства "СВО". То есть спектакль сугубо для россиян с одной стороны, для поддерживающего Украину зарубежья это попытка показать непоколебимость руководства ВС РФ. С другой стороны, на днях Виктор Кевлюк анализировал фронт от Троицкого до Кременной в Луганской области и насчитал 17 батальонов от десятка полков, пяти дивизий и трех разных армий. То есть говорить о внятном руководстве – крайне сложно. В Москве – спектакль, а на земле Луганщины – хаос в области управления войсками. Хаос надолго не сохранится, ведь мы должны им воспользоваться и прекратить существование всего этого.

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