Об этом заявил вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.



По его словам, соответствующее письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю Совета Европы.



Толстой подчеркнул, что Россия выходит из Совета Европы по своей воле



"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует оплачивать ежегодный вклад в эту организацию", - заявил вице-спикер Госдумы.

Напомним, после вторжения РФ в Украину президент ПАСЕ Тини Кокс заявил, что в совместном комитете Совета Европы есть консенсус по приостановке членства России в организации.

10 марта Россия заявила о самоисключении из Совета Европы.