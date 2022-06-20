Россия выглядит как гном, хотя имеет большую территорию, - литовский дипломат Павилионис

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Мы никогда не смотрели романтическим взглядом на Москву, мы всегда говорили об опасности и это говорим сегодня. Каждому сантиметру российской агрессии будет ответ со стороны НАТО и ЕС. Мы не боимся России, давно знаем и понимаем, что это за режим, и что с им нужно бороться так, как сейчас борется Украина" – отметил литовский дипломат.

Жигимантас Павилионис объяснил, что если в Украине российский режим не будет побежден, то заплатят те страны, которые сегодня еще не верят в опасность Путина, но таких государств сейчас нет. Сегодня весь мир демократически мыслит, как Литва и Украина, и большинство стран с нами.

"Когда Россия напала на Грузию, тогда мы были одни. И, даже когда Россия первый раз напала на Украину, мы тоже были одни, а сейчас с нами весь мир. И Россия, хотя по территории и велика, но сравнивая с нами она гном, и заплатит за все. Потому что структурная и экономическая, военная наша сила во много раз превышает Россию и только сейчас она эту силу почувствует" – подчеркнул политик.

Ранее Госдумия России обсуждала законопроект об отмене признания государственной независимости Литвы

18 июня евродепутаты подписали литс с призывом к руководству Евросоюза быстро и решительно разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать всех российских дипломатов из постоянного представительства ЕС, если российская Дума примет законопроект о непризнании Литвы как суверенного государства

Также в госдуме РФ угрожают Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" из-за ограничения транзита в Калининград.

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