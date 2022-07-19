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Главная война с Россией Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
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Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж

19 июля, 2022 вторник
11:57
война с Россией

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил, что Украина никогда не согласится завершить войну на условиях России

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российская армия попытается захватить больше украинских территорий. В частности, они попытаются продвинуться дальше в Харьковской области и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Также для них очень важно удержать свои позиции на Юге Украины. Это то, чего мы ожидаем вскоре. Это именно те задачи, о которых говорил Путин и Шойгу", - рассказал Маломуж.

Генерал подчеркнул, что Россия будет пытаться не только захватить новые украинские территории, но и заставить Украину согласиться на мирные соглашения на условиях кремля.

"Кремль будет пытаться захватить новые территории Украины. Однако они также будут пытаться заставить нас к миру на их условиях. В России перспективы иссякают. Российское руководство видит, что больших перспектив в этой войне для них уже нет. Поэтому завершить войну на своих условиях есть для них Приоритетной задачей. Однако Украина никогда не согласится завершить войну на их условиях. Пока мы не освободим наши территории, ни о каких переговорах не может быть и речи. Эта война должна быть завершена на условиях Украины", - добавил он.

  • 14 июля замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий, среди которых уже нет так называемых денацификации и демилитаризации.
  • 18 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно только после ее поражения на фронте.

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