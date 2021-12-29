Россия выдаст Беларуси участника протестов, обвиняемого в "причинении морального ущерба" милиционеру

Об этом телеканалу "Настоящее Время" сообщила адвокат Мария Красова.



Участник протестов против фальсификации выборов в Минске в 2020 году Дмитрий Подлобников был вывезен из российского СИЗО, вероятно в Беларусь.



Как отмечено в документах на выдачу участника протестов, в Беларуси его подозревают по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии в отношении милиционера (статья 364 УК). Доказательством по делу Подлобникова считается распечатка прослушивания телефонных разговоров его знакомых.



"Нет сомнений, что дома Дмитрию грозят пытки и что его не ожидает справедливое судебное разбирательство", - заявила Красова.



Телеграм-канал Nexta сообщает, что Подлобников был задержан после акции протеста 9 августа 2020 года в городе Жлобине. Его отпустили через трое суток пребывания в отделе милиции. В тот же август он уехал на работу в РФ, а в мае 2021 года был задержан по запросу белорусских властей.



По данным правозащитников из Московской Хельсинкской группы (МХГ) и комитета "Гражданское содействие", как минимум десяток белорусов, которым предъявляют обвинения по делам, связанным с протестами лета 2020 года, пытаются вернуть из РФ на родину через экстрадицию или другие миграционные механизмы (запрет на въезд, депортация), а также похищают и выдавливают из России.



Справка: экстрадиция - арест и передача одним государством другому лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, или же осужденного преступника.



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