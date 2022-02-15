Россия выдала более 773 тыс. российских паспортов в ОРДЛО, – депутат Госдумы
Депутат Государственной думы России от властной партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров заявил, что в ОРДЛО уже выдано не менее 773 тыс. российских паспортов
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"По последней информации, в Донецкой и Луганской народных республиках уже 773 тыс. наших соотечественников и Россия должна их защитить", - сказал Макаров.
Такое заявление он сделал на заседании Думы, где было принято постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину "о необходимости признания" группировок "ДНР" и "ЛНР".
- Напомним, 22 апреля 2021 года уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что ориентировочно полмиллиона человек в ОРДЛО получили паспорт РФ.
- По словам журналиста Дениса Гармаша, Россия намерена использовать население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как ресурс для фальсификации предстоящих выборов в Думу.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
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