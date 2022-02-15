Россия выдала более 773 тыс. российских паспортов в ОРДЛО, – депутат Госдумы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .



"По последней информации, в Донецкой и Луганской народных республиках уже 773 тыс. наших соотечественников и Россия должна их защитить", - сказал Макаров.



Такое заявление он сделал на заседании Думы, где было принято постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину "о необходимости признания" группировок "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 22 апреля 2021 года уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что ориентировочно полмиллиона человек в ОРДЛО получили паспорт РФ.

По словам журналиста Дениса Гармаша, Россия намерена использовать население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как ресурс для фальсификации предстоящих выборов в Думу.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".