Россия выбрала войну, а не переговоры – Дмитрий Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной", - сказал Кулеба. И случилось это после встречи в Стамбуле, ставшей наивысшим этапом переговоров. Министр иностранных дел отметил, что причины этого еще предстоит исследовать.

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры как спичка. Сначала зажигаешь спичку и она горит ярко, сильно. Потом, чем больше она горит, тем меньше становится. И, наконец, исчезает, остается только обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Вот примерно так произошло и с переговорами", - отметил Кулеба.

"С каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам",- констатировал Кулеба.

"Если посмотрите на карту, на города Украины, которые были поражены в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне, то можно увидеть, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Вот так вот они и погасли" ,- акцентировал Кулеба.

18 мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя перспективу переговоров с Москвой, заявил , что Россия еще не до конца поняла, что она является страной-изгоем.

11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил , что ЕС не может стать посредником на переговорах между Украиной и РФ.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.

В начале апреля президент Зеленский в интервью Fox News сказал , что кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом.

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