Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон

Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.



"Мы считаем, что они продолжают создавать условия, чтобы сделать более масштабное и затяжное наступление", - отметили в Пентагоне.



По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.



Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, потому что большая их часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.