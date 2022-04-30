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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон

Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон

30 апреля, 2022 суббота
11:05
война с Россией

Российская военная кампания на Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано

Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия, чтобы сделать более масштабное и затяжное наступление", - отметили в Пентагоне.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, потому что большая их часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

  • Напомним, британская разведка сообщила, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ. Россия достигла лишь ограниченных завоеваний на Донбассе и понесла в то же время значительные потери.
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