Россия ввела санкции против представителей ВПК и ведущих медиа Великобритании
Под санкции попали 29 репортеров из Гардиан, Скай Ньюз, Дейли Телеграф, ВВС, ИTV, Дейли Мейл, Индепендент, Файненшенал тайм, Санди Таймс, Ченнел 4 Ньюз, а также 20 представителей оборонных ведомств и частных компаний в сфере ВПК
Об этом идет речь в заявлении МИД России.
"В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании, которое ввело персональные санкции в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса, принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании", - отмечает МИД РФ.
В перечень вошли 29 репортеров из ведущих британских изданий: Гардиан, Скай Ньюз, Дейли Телеграф, BBC, ITV, Дейли Мейл, Индепендент, Файненшенал тайм, Санди Таймс, Ченнел 4 Ньюз.
"Вошедшие в список британские журналисты причастны к умышленному распространению лживой и односторонней информации о России, событиях в Украине и на Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", - пишут российские дипломаты.
Также санкции были введены и в отношении 20 представителей оборонных ведомств и частных компаний в сфере ВПК. В частности, в перечень вошли заместители министра обороны, командующие ВВС и ВМС, представители генштаба, члены палаты общин и руководители частных компаний военно-промышленного комплекса.
"Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, принимают участие в принятии решений по поставке вооружений в Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры", - добавляют в МИД РФ.
- Напомним, подобный пакет санкций недавно был введен против 61 гражданина США – бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников.
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