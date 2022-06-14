Россия ввела санкции против представителей ВПК и ведущих медиа Великобритании

Об этом идет речь в заявлении МИД России.

"В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании, которое ввело персональные санкции в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса, принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании", - отмечает МИД РФ.

В перечень вошли 29 репортеров из ведущих британских изданий: Гардиан, Скай Ньюз, Дейли Телеграф, BBC, ITV, Дейли Мейл, Индепендент, Файненшенал тайм, Санди Таймс, Ченнел 4 Ньюз.

"Вошедшие в список британские журналисты причастны к умышленному распространению лживой и односторонней информации о России, событиях в Украине и на Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", - пишут российские дипломаты.

Также санкции были введены и в отношении 20 представителей оборонных ведомств и частных компаний в сфере ВПК. В частности, в перечень вошли заместители министра обороны, командующие ВВС и ВМС, представители генштаба, члены палаты общин и руководители частных компаний военно-промышленного комплекса.

"Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, принимают участие в принятии решений по поставке вооружений в Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры", - добавляют в МИД РФ.

Напомним, подобный пакет санкций недавно был введен против 61 гражданина США – бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников.

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