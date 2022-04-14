Россия ввела "зеркальные санкции" в отношении депутатов США и Канады

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.



"В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов госдумы федерального собрания России, что с учетом ранее внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей США", – говорится в сообщении.



Кроме того, санкции, предусматривающие, в частности, запрет на въезд в Россию, вводятся в отношении 87 сенаторов канадского парламента.



"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на вражеские шаги, которые предпринимают Оттава, которая вопреки национальным интересам пытается находиться в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", – добавляют в МИД.

13 апреля Великобритания наложила санкции еще на 206 российских физических и юридических лиц, в том числе под санкции оказался задержанный накануне Виктор Медведчук.