Россия ввела "зеркальные санкции" в отношении депутатов США и Канады
В санкционный список РФ добавили 398 конгрессменов США и 87 канадских сенаторов
Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
"В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов госдумы федерального собрания России, что с учетом ранее внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей США", – говорится в сообщении.
Кроме того, санкции, предусматривающие, в частности, запрет на въезд в Россию, вводятся в отношении 87 сенаторов канадского парламента.
"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на вражеские шаги, которые предпринимают Оттава, которая вопреки национальным интересам пытается находиться в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", – добавляют в МИД.
- 13 апреля Великобритания наложила санкции еще на 206 российских физических и юридических лиц, в том числе под санкции оказался задержанный накануне Виктор Медведчук.
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