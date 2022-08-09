Об этом сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано, передает "Интерфакс".

По ее словам, Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения из-за неоднократного обнаружения опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России.

"Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не было, - сказала она. - Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдению международных и российских фитосанитарных требований при поставке подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, недостаточны".

Введенные ограничения направлены на защиту территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов, отметила она.

Напомним, в Молдове встревожены заявлениями Приднестровья о желании присоединиться к России.

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