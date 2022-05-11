Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, национализированных на Западе после 24 февраля
Россия ввела санкции против группы Gazprom Germania, а также против владельца польского участка газопровода Ямал-Европа
Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 11 мая.
Отмечено, что вводятся санкции в отношении 31 компании, включая всю группу Gazprom Germania, взятую под контроль правительством Германии. В списке непосредственно Gazprom Germania GmbH, а также ее дочерние структуры в США, Великобритании, многих странах Европы, включая Болгарию, Румынию и Польшу.
Также отмечено, что в список попали в том числе бывшие "дочки" Газпрома.
С этими компаниями запрещено совершать какие-либо соглашения, платежи и сделки с ценными бумагами. В документе также говорится о запрете для них заходов в порты России.
Также санкции ввели в отношении польской компании EuRoPol GAZ SA, владельца польского участка газопровода Ямал-Европа.
Документ принят во исполнение указа президента РФ "О применении соответствующих специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
- Один из крупнейших кредиторов РФ, итальянская группа UniCredit, вслед за французским Societe Generale продает свое российское подразделение – из ключевых игроков остается только австрийский Raiffeisen.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное