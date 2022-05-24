Россия ввела санкции против 154 членов палаты лордов британского парламента
Россия запретила въезд 154 членам палаты лордов в ответ на мартовские санкции против членов совета федераций
Об этом сообщает МИД РФ.
"В ответ на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в список санкций почти всего состава совета федерации федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в сообщении.
В российском МИДе заявили, что эти 154 человека "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушения ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потакали русофобскому политическому курсу".
Отметим, что всего в палате лордов 774 члена.
- Напомним, в конце апреля Великобритания расширила список санкций против России, в том числе против членов совета федераций, за что уже на следующий день получила "зеркальный ответ" против членов палаты общин.
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