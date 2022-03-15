Россия ввела персональные санкции против Байдена и сотрудников его администрации

Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.



Кремль запретил въезд в Россию 13 высокопоставленным чиновникам США "в ответ на серию беспрецедентных санкций".



В список попали:



1. Президент Джозеф Байден;



2. Госсекретарь Энтони Блинкен;



3. Глава Пентагона Ллойд Остин;



4. Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;



5. Помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;



6. Директор ЦРУ Уильям Бернс;



7. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;



8. Заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;



9. Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;



10. Сын Президента США Хантер Байден;



11. Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;



12. Первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;



13. Президент и глава совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.



В российском МИДе заявили, что этот шаг "стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США", и пообещали расширение санкционного списка в ближайшее время.



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