Россия ввела персональные санкции против Байдена и сотрудников его администрации
Россия ввела "ответные санкции" против президента США Джо Байдена и еще 12 американских высокопоставленных чиновников
Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.
Кремль запретил въезд в Россию 13 высокопоставленным чиновникам США "в ответ на серию беспрецедентных санкций".
В список попали:
1. Президент Джозеф Байден;
2. Госсекретарь Энтони Блинкен;
3. Глава Пентагона Ллойд Остин;
4. Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;
5. Помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;
6. Директор ЦРУ Уильям Бернс;
7. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
8. Заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;
9. Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
10. Сын Президента США Хантер Байден;
11. Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
12. Первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
13. Президент и глава совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.
В российском МИДе заявили, что этот шаг "стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США", и пообещали расширение санкционного списка в ближайшее время.
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