Россия ввела "миротворцев", которых Казахстан не просил, чтобы держать государство в сфере влияния, - Тышкевич
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич считает, что Российская Федерация, прикрываясь ОДКБ, ввела в Казахстан "миротворцев", чтобы держать государство в сфере влияния
Эксперт рассказал об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Вопрос в предыдущей политике Казахстана. Если проследить позиционирование и Назарбаева и его преемника в начале, с одной стороны, Казахстан не шел на конфликт с Российской Федерацией. Стоит вспомнить хотя бы переход государства с казахского языка на латиницу и вопрос исправления демографической ситуации, Казахстан не спеша, не привлекая внимания, отделялся от России, по большому счету, в ключевых отраслях экономики бизнес был построен на балансе, если взять добычу нефти и газа, бизнес в большинстве своем был распределен между американскими, китайскими, европейскими и японскими компаниями, а небольшая часть принадлежала россиянам. Клан Назарбаева, который контролировал большую часть бизнеса, ставил бизнес на балансе влияния разных игроков", - отметил Тышкевич.
Относительно клана, близкого окружения действующего президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, эксперт подчеркнул, что его бизнес очень глубоко связан с Российской Федерацией.
"В отличие от Назарбаева, Токаев последний год имел непосредственный доступ к Путину. Токаев не ожидал, что со стороны ОДКБ реакция не будет столь молниеносной. Чтобы отправить за 3 000 километров российских десантников, это означает, что это контрактники, которые должны быть в казармах, ведь самолет имеет время подлета. Должен быть проведен технический осмотр и обслуживание техники. Должен быть загружен боекомплект. Это значит, что российские военные были готовы к отправке в Казахстан самое позднее вчера в обед.То есть за 6 часов до обращения Токаева. Казахстан просил, чтобы ОДКБ направила силы по мандату коллективных сил быстрого реагирования, которые по прибытии в государство подчиняются его военному командованию. А Организация договора о коллективной безопасности прислала силы по миротворческому мандату, входящие тогда, когда есть две стороны конфликта. Одна сторона есть, а кто другая? Соответственно, Россия входит в Казахстан и, например, берет под охрану объекты критической инфраструктуры. И власть Казахстана не может чувствовать себя свободно", - заметил Тышкевич.
По мнению эксперта, это сигнал, что Россия не станет отпускать без боя тех, кого считает частью собственной периферии.
В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
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