Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала жителей одного из хуторов в Белгородской области
С сегодняшнего дня, 16 ноября, в хуторе Старый Волоконовского района Белгородской области введен режим чрезвычайного положения
Об этом сообщают российские СМИ.
В хуторе Старый Волоконовского района ввели режим ЧС из-за того, что жители этого населенного пункта больше всего страдают якобы от обстрелов ВСУ.
"Жители этого хутора в течение последнего времени больше всего страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно. В хуторе повреждена часть жилищных домовладений. Жители покинули населенный пункт", – заявил глава администрации муниципалитета Сергей Бикетов.
Решение о режиме ЧС было принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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