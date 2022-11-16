Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала жителей одного из хуторов в Белгородской области

Об этом сообщают российские СМИ.

В хуторе Старый Волоконовского района ввели режим ЧС из-за того, что жители этого населенного пункта больше всего страдают якобы от обстрелов ВСУ.

"Жители этого хутора в течение последнего времени больше всего страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно. В хуторе повреждена часть жилищных домовладений. Жители покинули населенный пункт", – заявил глава администрации муниципалитета Сергей Бикетов.

Решение о режиме ЧС было принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, 30 октября сообщали , что в село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд.

6 ноября в Белгородской области России на промышленном объекте загорелся резервуар с растворителем.

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