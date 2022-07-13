Россия втягивает Беларусь в войну, чтобы поглотить ее, – советник главы ОП
Россия ставит целью утилизировать былорусскую армию, а затем поглотить страну
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.
"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности. России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Дальше – поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби", - написал Подоляк.
- Напомним, белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной.
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