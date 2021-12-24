Россия втрое увеличила численность кораблей в Черноморском флоте после оккупации Крыма, - командующий ВМС
Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что после оккупации Россией Крыма в 2014 году численность кораблей в Черноморском флоте РФ увеличилась втрое
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все корабли, поступавшие с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подлодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие. Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Сам Крым сейчас - это "непотопляемый авианосец", - сказал Неижпапа.
Командующий ВМС отметил, что после захвата Крыма Россия хотела избежать риска его возвращения. Именно поэтому российский флот был пополнен всеми платформами для защиты захваченной территории.
В издании напоминают, что в 2020 году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой призвала Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести с полуострова войска. На это в России ответили, что "вправе проводить учения и размещать в Крыму военные объекты".
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