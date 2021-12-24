Россия втрое увеличила численность кораблей в Черноморском флоте после оккупации Крыма, - командующий ВМС

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все корабли, поступавшие с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подлодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие. Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Сам Крым сейчас - это "непотопляемый авианосец", - сказал Неижпапа.

Командующий ВМС отметил, что после захвата Крыма Россия хотела избежать риска его возвращения. Именно поэтому российский флот был пополнен всеми платформами для защиты захваченной территории.

В издании напоминают, что в 2020 году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой призвала Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести с полуострова войска. На это в России ответили, что "вправе проводить учения и размещать в Крыму военные объекты".

Напомним, Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.

Валерий Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.

Издание Reuters написало о том, что Россия собирает наемников, имеющих боевой опыт, и отправляет их на оккупированные украинские территории, чтобы усилить свои войска.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, показывающие, что Россия продолжает наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины за последние недели.