Россия второй раз за сутки обстреляла Сумщину: теперь неуправляемыми ракетами с вертолета

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.



"Сегодня (29 апреля, - ред.) после полудня на участке отдела пограничной службы "Юноковка" на Сумщине военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.



Военные при обстреле не пострадали.

29 апреля российские войска минами обстреляли Сумскую область.