Россия второй раз за сутки обстреляла Сумщину: теперь неуправляемыми ракетами с вертолета
Российский военный вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
"Сегодня (29 апреля, - ред.) после полудня на участке отдела пограничной службы "Юноковка" на Сумщине военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.
Военные при обстреле не пострадали.
- 29 апреля российские войска минами обстреляли Сумскую область.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное