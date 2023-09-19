Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека
Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, пострадали двое мирных жителей – это уже второй обстрел города в течение суток
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Укринформ.
"После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека", - написал Мрочко.
Около 14:00 произошел еще один обстрел – агрессию российских войск подверглась Херсонская городская территориальная община. В этот раз под вражеской атакой оказался Степановский старостинский округ.
"В результате нанесенных ударов пострадали 60 частных домов и две 4-этажки. Также значительные повреждения получила областная психиатрическая больница в с. Степановка. Из-за обстрела еще и произошел пожар на территории и в подсобном помещении. Огонь оперативно потушили спасатели", - отметил Мрочко.
Чиновник добавил, что в городе с начала суток два человека погибли, еще трое - получили ранения.
- Напомним, утром 19 сентября армия РФ обстреляла из артиллерии троллейбус в Херсоне , в результате чего погибли 49-летний сержант полиции и 57-летний пассажир, еще один человек получил тяжелые ранения.
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