Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Укринформ.

"После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека", - написал Мрочко.

Около 14:00 произошел еще один обстрел – агрессию российских войск подверглась Херсонская городская территориальная община. В этот раз под вражеской атакой оказался Степановский старостинский округ.

"В результате нанесенных ударов пострадали 60 частных домов и две 4-этажки. Также значительные повреждения получила областная психиатрическая больница в с. Степановка. Из-за обстрела еще и произошел пожар на территории и в подсобном помещении. Огонь оперативно потушили спасатели", - отметил Мрочко.

Чиновник добавил, что в городе с начала суток два человека погибли, еще трое - получили ранения.