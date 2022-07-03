Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбуке.

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и готовят по мирному населению", - отметил он.

По его данным, предварительно обошлось без жертв, но в городе серьезные разрушения.

"Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" – призвал он.

Напомним, Россия 2 июля вечером со "смерчем" нанесла удар по Краматорску.

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