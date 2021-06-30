Россия второй день подряд бьет рекорд смертности от коронавируса

Об этом пишут российские СМИ .



Отметим, 28 июня в России на волне штамма Delta умерли 652 человека.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, болезнь унесла жизни 135,2 тыс. россиян. Заболели за последние 24 часа 21 тыс. 42 человека.



Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 5 млн 514 тыс. человек.



Сейчас больше всего случаев заражений в Москве, Московской области и Петербурге.

Напомним, МИД рекомендовал украинцев воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за штамма Delta