Россия второй день подряд бьет рекорд смертности от коронавируса
За 29 июня в России от коронавируса умерли 669 человек - на 17 больше, чем в предыдущий день
Об этом пишут российские СМИ .
Отметим, 28 июня в России на волне штамма Delta умерли 652 человека.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, болезнь унесла жизни 135,2 тыс. россиян. Заболели за последние 24 часа 21 тыс. 42 человека.
Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 5 млн 514 тыс. человек.
Сейчас больше всего случаев заражений в Москве, Московской области и Петербурге.
- Напомним, МИД рекомендовал украинцев воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за штамма Delta
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