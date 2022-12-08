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Россия всячески препятствует получению Украиной энергетического оборудования из Европы, - замглавы Минэнерго

8 декабря, 2022 четверг
12:01
Экономика

В Европе достаточно пророссийских политиков, поэтому через них президент РФ Владимир Путин пытается саботировать передачу Украине энергетического оборудования

Об этом в интервью Liga.NET сказал замглавы Минэнерго Ярослав Демченков.

"Россия разными способами пытается ослабить санкции, повлиять на европейское общество или политиков. У Владимира Путина зимой есть главный козырь – "генерал холод". И он очень хочет использовать этот ресурс. Сейчас в странах Запада Украина – в фаворитах, однако там все еще можно найти пророссийских политиков. В каждой стране, которая долгие годы получала от торговли с РФ очень большие деньги, есть их лобби", - сказал чиновник.

По его словам, когда РФ узнает, что Украина пригласила какое-нибудь оборудование, противники пытаются сделать все, чтобы она его не получила.

"Только что врагу становится известно, что мы обращаемся за помощью, он привлекает свои рычаги влияния. Именно поэтому нам приходится воевать на два фронта: один – в Украине на поле боя, а второй – в Европе, где мы отстаиваем украинскую позицию и лоббируем санкции против России", - подчеркнул Демченков.

  • 6 декабря из Латвии в Украину отправили партию энергетического оборудования, в том числе 100 тепловых пушек и 49 дизельных генераторов.

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