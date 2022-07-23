"Россия всегда лжет": старший советник конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты

Об этом он написал в своем Twitter.

После российского удара по Одессе, в результате которого загорелся порт с урожаем, чиновник США, отвечающий за санкции и противодействие диктатуре, написал около 20 твитов. В них Пол Массаро несколько раз повторил фразу "Россия всегда лжет".

Он отметил необходимость вооружить Украину и изолировать страну-агрессора.

Советник конгресса сказал, что последние российские удары по Одесскому порту через несколько часов после договоренности не атаковать его вынуждают дать Украине дальнобойные ракеты.

Пол Массаро призвал Запад перестать публично заявлять, что он не сможет сделать для защиты Украины, потому что это провоцирует Путина.

Также он добавил графику, на которой есть объяснение: "Как понять что Россия лжет?"

Пол Массаро является старшим политическим советником Хельсинкской комиссии США, также известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, его обязанности включают в себя борьбу с коррупцией, защиту прав человека, санкции, незаконное финансирование и энергетическую безопасность.

Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил , что Украина не получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км.

После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела горел порт.

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