Россия все выходные плотно обстреливала Горную общину в Луганской области, погиб человек, 9 ранены
Захватчики продолжают накрывать плотным огнем Горную общину в Луганской области, за выходные из-за обстрелов погиб человек, еще 9 ранены
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмм.
"Орки ежедневно штурмуют села и городки Горной общины. россияне пытаются прорваться в Тошковке, Екатериновке и Золотом. Вся община страдает артиллерийскими обстрелами. Массовые разрушения жилого сектора, коммуникации отсутствуют", - написал он.
По его данным, за выходные в результате обстрелов погиб один человек, девять ранены. Раненых удалось эвакуировать, они получили медицинскую помощь.
"Сегодня также вывезли семь человек, из них двое с ранениями. Завтра эвакуация должна продолжиться", – пообещал Гайдай.
Он подчеркнул, что бои продолжаются, поэтому оставшиеся должны находиться в укрытиях.
- Напомним, российские войска пытались прорваться через границу на территории Сумской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.57Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное