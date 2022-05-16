Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмм.

"Орки ежедневно штурмуют села и городки Горной общины. россияне пытаются прорваться в Тошковке, Екатериновке и Золотом. Вся община страдает артиллерийскими обстрелами. Массовые разрушения жилого сектора, коммуникации отсутствуют", - написал он.

По его данным, за выходные в результате обстрелов погиб один человек, девять ранены. Раненых удалось эвакуировать, они получили медицинскую помощь.

"Сегодня также вывезли семь человек, из них двое с ранениями. Завтра эвакуация должна продолжиться", – пообещал Гайдай.

Он подчеркнул, что бои продолжаются, поэтому оставшиеся должны находиться в укрытиях.

Напомним, российские войска пытались прорваться через границу на территории Сумской области.

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