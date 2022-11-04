Россия все еще удерживает большую группировку войск на правом берегу Днепра, - Згурец

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Город Херсон становится все большей интригой. Поскольку есть утверждение об отводе российских войск с правого берега Днепра. Однако в Институте изучения войны выразили сомнения, что Россия выведет из этого участка фронта наиболее боеспособные подразделения", - пояснил Згурец.

Аналитик добавил, что Россия перебрасывает на правый берег Днепра большое количество мобилизованных россиян

"На самом деле ситуация вокруг Херсона может разворачиваться по разным сценариям. Россияне насыщают этот плацдарм мобилизованными, мало обученными военными. Таким образом они пытаются сохранить наиболее боеспособные подразделения армии РФ. Наши военные отмечают, что россияне действительно насыщают этот плацдарм большим количеством мобилизованных. Это создает некоторые проблемы для ВСУ, поскольку такое количество военных тоже нужно выбить с нашей территории", – добавил он.

С ноября херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов, обращаясь к жителям области, отметил необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября.

Оккупанты делают отступление с правого берега Херсонщины, чтобы устроить провокации и обвинить Вооруженные силы Украины в обстрелах мирного населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb