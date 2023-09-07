Россия все чаще сталкивается с проблемами изготовления ракет и комплектующих для военной техники, - ISW
Российский оборонно-промышленный комплекс все чаще сталкивается с дефицитом комплектующих для высокоточного вооружения и военной техники
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволяет РФ пополнить свои запасы в стране до 2022 года.
По словам экспертов, Россия тяжело получает современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.
Российские источники также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин для военной техники. Также там отметили, что увеличение износа шин усложнит передвижение военной техники в грязных, дождевых и гололедных условиях.
Российские власти заявляли, что они найдут решение относительно изношенных шин до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. По словам аналитиков, плохое качество и недостаточное количество шин будут накладывать все большие ограничения на мобильность россиян в летнее время года и зимой.
- Украинские военные продолжают наступление и продвигаются вперед в Запорожской области в районе села Вербовое.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное