Россия все чаще сталкивается с проблемами изготовления ракет и комплектующих для военной техники, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволяет РФ пополнить свои запасы в стране до 2022 года.

По словам экспертов, Россия тяжело получает современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.

Российские источники также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин для военной техники. Также там отметили, что увеличение износа шин усложнит передвижение военной техники в грязных, дождевых и гололедных условиях.

Российские власти заявляли, что они найдут решение относительно изношенных шин до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. По словам аналитиков, плохое качество и недостаточное количество шин будут накладывать все большие ограничения на мобильность россиян в летнее время года и зимой.